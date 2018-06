Papa Francesco: Messa SS. Pietro e Paolo, “gloria e croce vanno insieme”

Agenpress. “Partecipare all’unzione di Cristo è partecipare alla sua gloria, che è la sua Croce”, spiega il Papa nell’omelia della celebrazione eucaristica presieduta sul sagrato della basilica di San Pietro in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. “Gloria e croce in Gesù Cristo vanno insieme e non si possono separare; perché quando si abbandona la croce, anche se entriamo nello splendore abbagliante della gloria, ci inganneremo, perché quella non sarà la gloria di Dio, ma la beffa dell’avversario”. Non di rado, riconosce il Pontefice, “sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Gesù tocca la miseria umana, invitando noi a stare con Lui e a toccare la carne sofferente degli altri”.