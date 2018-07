Abruzzo, Ricostruzione. Mazzocca: “Potrei rimettere la delega nelle mani del Presidente D’Alfonso”

Agenpress. “Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante. Si poteva fare qualcosa in più? Forse sì, per quanto mi riguarda, se avessi avuto la possibilità di poter contare su qualche collaboratore in più e su strumenti adeguati come, ad esempio, purtroppo non sta accadendo per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR). Tant’è che, su questo tema specifico, se non si risolve qualcosa nel giro di qualche giorno, credo che sarò costretto a rimettere la delega nelle mani del Presidente D’Alfonso”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca a margine della conferenza stampa che si è svolta in mattinata a Teramo relativamente al bando “Comunicare per Proteggere” con i Comuni beneficiari Pineto e Crognaleto, incentrato sulla mission di rendere più efficaci i modelli comunicativi ed informativi in ambito di Protezione Civile.