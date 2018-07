Zingaretti accoglie richiesta Animalisti Italiani: “No a pre-apertura caccia nel Lazio”

Agenpress. “La Regione Lazio è all’avanguardia in Italia per la tutela della fauna. Esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e della Giunta Regionale, che hanno accolto la richiesta degli Animalisti Italiani Onlus di non autorizzare alcuna pre-apertura della Stagione Venatoria”.

Lo rende noto Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani Onlus. “Si tratta di una scelta di civiltà – conclude Caporale – ci auguriamo che il suo esempio venga ora seguito anche dagli altri 19 Governatori italiani ai quali abbiamo inviato una richiesta analoga.

Martedì 31 luglio, alle ore 11.00, consegneremo alla Giunta Regionale le centinaia di bossoli che abbiamo raccolto nelle campagne laziali nella scorsa stagione di caccia: un danno alla fauna e all’ambiente, un pericolo per le falde acquifere e per i cittadini”.