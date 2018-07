TAV, Deputati FI: Governo oscurantista, contro il progresso e la crescita

Agenpress. Leggendo i quotidiani di oggi, nonostante le goffe smentite di Palazzo Chigi, le nostre preoccupazioni trovano oggettive conferme. Le grandi opere, a partire dalla Tav, secondo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e secondo il Movimento 5 stelle non sono più di interesse nazionale e, comunque, i risultati delle analisi e delle valutazioni dei costi-benefici per la loro realizzazione e per il loro completamento non si avranno prima del prossimo autunno.

In poche parole, il governo prende tempo e a quanto si apprende il vice premier Di Maio è pronto a bloccare la Tav con un intervento legislativo. Una presa di posizione inaccettabile, oscurantista, contro il progresso e contro la crescita, che renderebbe il Piemonte, e con esso tutto il Paese, marginale in Europa.

Per Forza Italia le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del Paese e per il rilancio della nostra economia. Basta prese in giro, il governo dia risposte serie e concrete”. Lo affermano, in una nota, i deputati di Forza Italia Carlo Giacometto, Claudia Porchietto e Diego Sozzani.