Commercio Internazionale: al Mise prima riunione Task Force

Agenpress. Si è svolta oggi presso il Ministero dello Sviluppo economico la prima riunione operativa della Task Force sui costi e benefici degli accordi di libero scambio, istituita su iniziativa del Sottosegretario Prof. Michele Geraci, d’intesa col Vice Presidente del Consiglio e Ministro Luigi Di Maio, alla presenza dello stesso Sottosegretario Geraci, del Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e del Capo di Gabinetto del Ministro Di Maio, Vito Cozzoli.

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il Chief Trade Economist della Commissione Europea, dott. Cernat, il Professor Dordi dell’Università Bocconi, nonché diversi rappresentanti delle categorie del sistema produttivo italiano, tra cui Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Mondo cooperativo, Alleanza cooperative, Legacoop, Confcooperative. Sono altresì intervenuti la senatrice Elena Fattori e diversi Direttori Generali competenti per materia del MISE e del MAECI.

Obiettivo dell’incontro era stimolare un dibattito aperto su costi e benefici del libero scambio: dall’analisi del quadro regolamentare del commercio internazionale attuale, affidata ad una ricostruzione accademica del prof. Dordi, si è passati ad una valutazione economica generale dell’impatto degli accordi di libero scambio. E’ seguito un animato e costruttivo dibattito. La riunione è stata accolta positivamente da tutti i partecipanti, che hanno apprezzato il nuovo approccio basato su un’analisi fattuale dei vari parametri economici (occupazione, PIL, distribuzione della ricchezza) scevra da pregiudizi e basata su dati numerici fattuali.

Nelle riunioni successive, in formato a geometria variabile aperto a chiunque fosse interessato, la Task Force completerà l’analisi teorica degli effetti del libero scambio sull’economia italiana, passando in un secondo momento ad analizzare, caso per caso, tutti gli accordi di libero scambio in fase di negoziazione.

“L’idea – ha dichiarato il Sottosegretario Geraci – è quella di disporre entro la fine dell’anno di uno strumento nuovo per la valutazione degli accordi, che ne valuti l’impatto secondo una matrice disaggregata per settori e per regioni, non fermandosi al dato medio ma sforzandosi di analizzare i picchi positivi e soprattutto negativi degli accordi, a protezione delle fasce più deboli. Tale Task Force aiuterà così questo Governo a identificare l’approccio migliore per rendere l’Italia più competitiva nel contesto internazionale e ottenere forme più eque di redistribuzione della ricchezza. Si tratta della prima di una serie di task force che intendo costituire con l’obiettivo di delineare un’azione di Governo concreta ed efficace nell’interesse dell’Italia, delle sue imprese e dei suoi cittadini”.