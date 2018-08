Matrimoni da sogno in Italia. Gli stranieri spenderanno quest’anno 700 mln di euro

Agenpress – Il turismo dei matrimoni è un business da 1 milione di presenze straniere e più di 440 milioni di euro. In dieci anni il giro d’affari potrebbe decuplicare e raggiungere 3 miliardi di euro, se solo fosse più coordinato e – soprattutto al Sud – ci fosse un’ottimizzazione delle infrastrutture. L’Italia è tra le mete preferite al mondo, un primato conteso solo dal Portogallo, dalla Francia e dalla Spagna, come ha scritto recentemente il Los Angeles Times. Saldamente in testa nelle mete più ambite del Belpaese c’è la Toscana, che rimane la regione più ambita per celebrare le nozze con il 31.9% delle preferenze, seguita dalla Lombardia al 16%, dalla Campania al 14.7%, dal Veneto al 7.9% e dal Lazio al 7.1%. Ma i super vip amano soprattutto il Sud, in particolare la Puglia, la Sicilia e la Calabria, sia per i loro paesaggi mozzafiato che per le location da “urlo”. A riprova di ciò, alcuni dei matrimoni vip più sfarzosi si sono tenuti proprio in Puglia, come quello da 25 milioni di dollari di Renee Sutton, figlia del ricchissimo Jeff Sutton, o quello da 10 milioni di euro della figlia del magnate indiano dell’acciaio Pramod Agarwal, nel 2014. Il profilo di chi vuole sposarsi in Italia è medio-alto e non bada a spese, con una cifra media di circa 54.000 euro per cerimonia, come certifica il rapporto Destination Wedding in Italia, stilato del Centro studi turistici di Firenze (CST). Lo stesso rapporto indica anche le principali nazionalità di chi convola a nozze in Italia, con una netta prevalenza degli inglesi al 27.6%. Gli altri due gradini del podio sono occupati da altri Paesi anglosassoni come USA al 21.2% e Australia all’8.9%, mentre a seguire ci sono Germania al 5.3% e Canada al 4.5%.

Ma, grazie a una ricerca dell’agenzia di comunicazione Klaus Davi and company, andiamo a scoprire nel dettaglio le location italiane più ambite dai turisti che desiderano sposarsi in Italia. Ecco, secondo lo studio fra oltre 100 top spender realizzato dalla Klaus Davi & Co., la top ten delle mete preferite e quest’anno il business toccherà i 700 milioni di euro :

1) BORGO EGNAZIA a Savelletri di Fasano, in Puglia: il meraviglioso resort tra la Valle d’Itria e il Mar Adriatico, tra i più suggestivi al mondo, ha ospitato negli ultimi anni vari VIP internazionali come Madonna. Borgo Egnazia si piazza al primo posto con il 19% delle preferenze degli intervistati.

2) CAPOFARO LOCANDA & MALVASIA a Malfa, in Sicilia (16% delle scelte): il resort sull’isola di Salina, di proprietà di Tasca d’Almerita (celebre casa vinicola), garantisce il fascino di soggiornare in un faro a picco sul mare, mangiando in un ristorante stellato e degustando vini d’eccellenza.

3) PALAZZO DEL CAPO a Bonifati, in Calabria (14% dei voti): per chi desiderasse una location più riservata, l’hotel Palazzo del Capo nel borgo marinaro di Cittadella del Capo (nei pressi di Cosenza), può rivelarsi la scelta perfetta. La secolare residenza della Famiglia dei Duchi De Aloe, sospesa tra il mare azzurro e il verde delle montagne che lo circondano, è stata aperta al pubblico nel 1991, e da allora ha garantito un matrimonio da sogno a chiunque abbia scelto la costa tirrenica per convolare a nozze.

4) VILLA CRESPI a Orta San Giulio, in Piemonte (12%): il fascino delle fiabe sul Lago d’Orta, combinato alla cucina creativa firmata dal famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Villa Crespi è la prima località del Nord presente in classifica.

5) LA POSTA VECCHIA a Palo Laziale, nel Lazio (10%): la posizione a picco sul mare, nonché l’allure aristocratica e il sorgere sui resti di un’antica villa romana, rendono questo luogo una meta ambitissima. Fu il ritiro della famiglia Orsini e venne acquistata nel 1960 dal magnate americano Jean Paul Getty. L’hotel a 5 stelle è stato inserito da The Leading Hotels of the World nella classifica delle migliori 40 strutture al mondo.

6) ABBAZIA DELLA CERVARA a San Girolamo al Monte di Portofino, in Liguria (8%): a picco sul Golfo del Tigullio, la Cervara è un’antica abbazia – oggi presidio del FAI – con degli scorci di paesaggio unici. Quello che un tempo fu l’orto dei monaci, oggi è il solo Giardino all’Italiana rinascimentale che si affaccia sul mare ligure.

7) GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA a Sorrento, in Campania (6%): il fascino del turismo storico d’élite, che trova espressione da quasi due secoli nelle suite la “Vittoria”, la “Rivale” e la “Favorita”, riservate al turismo di lusso sulla costiera.

8) WINE RESORT VENISSA sull’isola veneziana di Mazzorbo, in Veneto (5%): per un soggiorno gourmet tra le vigne e la laguna di Venezia, ristorante stellato incluso. All’interno della vigna murata – dove la famiglia Bisol ha riportato alla luce l’antico vitigno autoctono Dorona di Venezia – è possibile ritrovare uno stretto contatto con i pescatori e le merlettaie del luogo.

9) CASTELLO DI VELONA RESORT a Castelnuovo dell’Abate, in Toscana (4%): a pochi chilometri da Montalcino, circondato dai filari della val d’Orcia, questo splendido resort consente di concedersi un weekend perfetto per un’evasione di coppia. Una sinfonia di frutta, conserve e diverse prelibatezze del luogo, rigorosamente prodotte in loco. Impossibile non sperimentare uno dei numerosi trattamenti della spa interna dedicati alla coppia.

10) DONNA CARMELA & RADICEPURA a Giarre, in Sicilia: incastonate nella terra di Sicilia, tra l’Etna e il Mar Ionio, sorgono queste due location esclusive dai particolari ricercati e dal design. Con il 3% delle preferenze, questi due gioielli siciliani registrano il decimo posto tra le mete più ambite dai futuri sposi internazionali.