Di Battista contro Tap e Tav. Sono “opere inutili. Ci abbiamo preso i voti su quella roba là”

Agenpress – “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“.

Per Di Battista Tap e Tav sono “opere inutili”. “Abbiamo fatto battaglie importanti”, ricorda, contro l’alta velocità Torino-Lione e il gasdotto in Puglia. “Coraggio questo è il momento di spingere, mica ci possiamo lasciare distrarre”. L’ex parlamentare non fa alcun appunto al vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. “Sta combattendo tantissimo tutti gli altri ministri del M5S dovrebbero avere lo stesso identico coraggio di Luigi”.

“Il Movimento deve fare il Movimento – conclude Di Battista – ribadendo i “No” sani che abbiamo detto, perchéci abbiamo preso i voti su quella roba là”.

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi condivide su Facebook il video dell’ex parlamentare 5 Stelle. Mentre Di Maio, commentando le sue parole, dice: “Ha ragione Di Battista al governo, più che quando stiamo all’opposizione, il Movimento ha il dovere di difendere i propri valori”.

Per quanto riguarda la Tav, aggiunge, “l’abbiamo messa nel contratto di governo”, ricordando che il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire durante il loro incontro a Roma ha dichiarato di capire i suoi “dubbi sulla Tav”. Diversa la posizione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito: “Sulla Tav si va avanti e non si torna indietro”.