Vaccini, Zangrillo (FI): M5S alimenta isteria collettiva

Agenpress. Le minacce rivolte a Burioni da una No Vax hanno una matrice politica ben precisa. Il M5S infatti, nella sua disperata ricerca di consenso, in questi anni ha rincorso piccole minoranze farneticanti dando loro spago e ammantando le loro tesi di una autorevolezza che nessun altro Paese civile avrebbe riconosciuto loro”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo.

Conclude Zangrillo: “Il M5S da anni è complice di alimentare una isteria collettiva verso alcuni temi pericolosissimi per la collettività. Quello dei vaccini è un campo dove dovrebbe parlare la scienza e non partiti o ministri che affidano magari i dossier proprio a componenti dei comitati del No. Sta succedendo con la Tav, non vorrei che domani accadesse con i vaccini. Noi staremo sempre dalla parte della scienza e spero arrivi forte e chiaro da parte del Governo la solidarietà a Burioni vittima del ‘fascismo’ No Vax”.