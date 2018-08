Meteo. Temperature stabili o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi

Agenpress – Tempo localmente instabile al Nord, con piogge sparse ad iniziare dal mattino su Piemonte e Valle d’Aosta. Acquazzoni e temporali pomeridiani attesi su Alpi e Appennini in estensione in serata anche sulle pianure occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Molte nubi al mattino al Centro Italia specie sul versante Tirrenico, mentre al pomeriggio sono attesi fenomeni anche intensi a partire dagli Appennini e anche sulle zone interne di Lazio e Toscana. Residui acquazzoni in serata sui rilievi e tempo nuovamente asciutto in nottata. Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con sole prevalente sulle zone Peninsulari e sulla Sicilia. Al pomeriggio possibili acquazzoni sulle zone interne mentre rimarranno più asciutte le coste così come in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stabili o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.