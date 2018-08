Oltre 4000 multe per i cani in spiaggia. Sicilia regione virtuosa

Agenpress – Sono oltre 4.000 le multe elevate tra il 20 giugno e domenica 5 agosto di cui si ha notizia nelle spiagge italiane a bagnanti che avevano con se il cane, multe che vanno dai 100 agli oltre 200 euro. Ma la vera notizia positiva è che almeno in questa prima parte di stagione il minore numero di multe segnalate sono state comminate rispettivamente in Puglia e Calabria mentre alla Sicilia va la maglia bianca di regione con il numero minore in assoluto di multe (134) di questa prima parte di estate 2018.

LE SPIAGGE LIBERE PER CANI

Sono aumentate notevolmente gli spazi in spiaggia pubblica aperti ai bagnanti con i cani, anche se spesso si tratta di pezzi di spiaggia difficilmente raggiungibili e non sempre attrezzate per ospitare i cani, ma rimane un dato positivo anche se ancora da migliorare che circa 4000 comuni sugli ottomila costieri (compresi lacustri e di fiume) hanno pensato di fare spiagge apposite per bagnanti con i cani al seguito.

LE MULTE

Sono in linea con l’anno scorso almeno a livello numerico, molte però sono contravvenzioni elevate in maniera illegittima in quanto mancano le segnaletiche precise sulla presenza di spiagge apposite per bagnanti con i cani e molte di queste multe vengono elevate in assenza di consegna di verbale, ci sono casi segnalti in Sardegna di personale comunale mandato illegalmente a fotografare i bagnanti con i cani in spiaggia per poi inviare loro le multe, ovviamente si tratta di multe illegali sulle quali oltre al ricorso contro il verbale suggeriamo la denuncia penale contro i sindaci che autorizzano queste vere e proprie violazioni della privacy.

RAVENNA

I lidi ravennati sono stati questa estate i più colpiti dalle sanzioni, diverse centinaia le multe in tutta la Romagna che con la Sardegna detiene la maglia nera della situazione, ma a Ravenna almeno fino alle prime settimane di luglio sono fioccate decine di multe da 200 euro l’una, sanzioni che hanno colpito perfino i cani trasportati nelle borse mentre i proprietari si avviavano alle spiagge libere.

SICILIA QUEST’ANNO AL TOP

Quest’anno come già detto le minori multe, sono state comminate, almeno fino a domenica scorsa in Puglia, Calabria ma sopratutto Sicilia dove si è passati dalle oltre 500 multe dello stesso periodo del 2017 alle 134 di questi giorni. Inoltre anche grazie alla nostra iniziativa di scrivere a tutti i comuni costieri, molti si sono attrezzati seppure negli ultimi giorni utili per aprire nuove spiagge per cani laddove fino all’anno scorso non c’erano.

IL TELEFONO AMICO

Da giugno e fino alla fine di settembre è disponibile il telefono amico di AIDAA riservato alle informazioni in caso di contravvenzioni o allontamenti dalla spiaggia libera per il proprio cane, basta chiamare al 3479269949 (costo telefonata in base al proprio operatore telefonico e piano tariffario) per ricevere assistenza tutti i giorni dalle 10 alle 20. (Se occupato o non risponde sarete richiamati).