Diciotti. Zingaretti (PD). Il governo sequestra 140 eritrei per distrarre 60 mln di italiani

Agenpress – “Ci si concentra su 140 immigrati eritrei e non si fa nulla per le migliaia di giovani italiani che emigrano perché qui non vedono più speranze per il loro futuro. Di politica per lo sviluppo di imprese, commercio, artigianato nemmeno l’ombra. Di ricerca e scienza non ne parliamo. Per le città e le periferie solo tagli”.

Lo scrive il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sulla sua pagina Facebook.

“L’unico vero risultato di questi mesi sono stati i miliardi bruciati dall’aumento dello spread, i miliardi che fuggono dall’Italia da parte di investitori che hanno meno fiducia in noi e un isolamento internazionale imbarazzante: solo pacche sulle spalle da Trump e Putin che godono per le picconate che stiamo dando all’Europa. Le persone, i 60 milioni di italiani sono più poveri, più deboli, più isolati. Complimenti! Un capolavoro. La vera cosa di cui hanno paura Salvini e Di Maio è questa, che gli Italiani si accorgano del bluff, comincino ad avvertire il loro fallimento e assenza di idee per il bene del Paese. Dicono “prima gli italiani”, in realtà quello che sta accadendo e gli “italiani” sono le loro prime vittime.

Questa politica di Salvini produce consensi immensi, è inutile nasconderlo. Ma poggia i piedi sull’argilla e questo lo porterà a estremizzare sempre più lo scontro nella ossessiva ricerca di nemici usati come “armi di distrazione di massa.”

Questa consapevolezza deve portarci a combattere: che significa cambiare tutto e ricostruire con umiltà una credibile e competitiva alternativa che veda come principali protagonisti le prime vittime di questi avventurieri, i giovani sempre più privati di un Paese adeguato che li accompagni nella loro vita futura. La verità è che hanno sequestrato 140 eritrei per distrarre 60 milioni di italiani”, conclude Zingaretti.