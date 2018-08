Autostrade, da tasso 10,21% impatto irrilevante pedaggi

Agenpress. Autostrade per l’Italia ha cercato di spiegare che il rendimento lordo del 10,21% ha avuto un impatto irrilevante sulle tariffe e che per il quinquennio 2018-2022 è prevista una remunerazione al 7,30% lordi, che corrisponde a un 5% al netto delle tasse.

“Le chiacchiere stanno a zero! Non c’è azienda in Italia che, in barba al rischio di impresa, non sarebbe felice di avere una remunerazione fissata e garantita per legge al 5 per cento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In questi anni tutte le concessionarie autostradali ed i relativi azionisti si sono arricchiti grazie ai pedaggi pagati dagli italiani che hanno subito rincari esagerati, ben superiori all’inflazione. Un bel regalo!” prosegue Dona.

“Ora la cosa migliore è provare a ridiscutere le convenzioni, cambiando la formula tariffaria” conclude Dona.