Bimba ha una crisi cardiaca su un volo Alitalia Beirut-Roma. Muore dopo atterraggio dʼemergenza a Bari

Agenpress – Una bimba libanese di 2 anni è morta sul volo Alitalia Beirut-Roma che è stato fatto atterrare per i soccorsi all’aeroporto di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polaria la piccola è stata colta da una crisi cardiaca durante il volo. Una delle hostess le ha prestato il primo soccorso per rianimarla ed è stato deciso l’atterraggio di emergenza. nell’aeroporto di Palese per prestare i soccorsi, risultati inutili. In aeroporto si sono recati il pm di turno della Procura di Bari Marcello Barbanente, che ha avviato accertamenti, il medico legale del Policlinico Claudia Lauretti, e personale della polizia aeroportuale.

La piccola, in viaggio con i genitori nella capitale per ricevere cure mediche, era sotto assistenza medica speciale, con tanto di maschera di ossigeno quando ha iniziato ad accusare il malore. L’infermiera della Croce Rossa che viaggiava con la famiglia le ha prestato il primo soccorso e contestualmente è stato deciso l’atterraggio di emergenza. La piccola è stata quindi presa in carico dai medici del 118 di Bari che hanno continuato a rianimarla, ma per lei non c’è stato niente da fare. Vista patologia di cui era affetta la piccola, i medici legali hanno comunicato alla Procura che non ritengono necessaria l’autopsia.