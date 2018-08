Gagliardi (FI): “Di Maio e Toninelli si ricordino di essere Ministri, non solo megafoni della Casaleggio”

Agenpress. “Di Maio e Toninelli non scarichino sui genovesi e sui liguri la loro sterile polemica politica, specie nei confronti di chi come Giovanni Toti sta lavorando per Genova cercando e trovando soluzioni rapide e forti.

Genova ha bisogno di risposte, non di una visione miope e statalista che si abbatte sui cittadini e sull’imprevedibilità di tempi, modi e certezze per il futuro della città, a cominciare dalla ricostruzione del ponte.”

Così Manuela Gagliardi, deputato ligure di Forza Italia. “I due Ministri si ricordino che sono oggi amministratori pubblici, non solo megafoni della Casaleggio associati. Si esprimano al più presto sulla legge speciale per la città, sulle misure per le imprese, su poteri e risorse da trasferire al commissario straordinario. Ci troveranno nel caso a loro sostegno, al contrario di chi preferisce alle sterile polemica il futuro delle nostre città”.