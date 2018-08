Luigi Di Maio pronto a sforare il tetto del 3%. Commissione Ue preferisce non replicare

“Voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax”.

E’ quanto dice in una intervista a il Fatto quotidiano, Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. Per quanto riguarda i vincoli di bilancio e il tetto del 3%, rileva che “stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi servirà, faremo gli investimenti in deficit”.

“Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo:superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax”, ribadisce il vicepremier al quotidiano. Di Maio non esclude lo sforamento del tetto del 3% del rapporto tra deficit e Pil: “Non possiamo dirlo ora – spiega – , stiamo lavorando alla legge di Bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi servirà – aggiunge -, accederemo agli investimenti in deficit”. Ma, avverte il ministro del Lavoro, non si tratta di una sfida all’Europa: “Vogliamo solo fare il bene dei cittadini. E la regola del 3% l’ha definita sbagliata il suo stesso inventore”, conclude.

Da parte della Commissione UE nessun commento. “non commentiamo su potenziali intenzioni” o dichiarazioni.