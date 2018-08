Manifestanti inferociti in Sassonia dopo l’uccisione di un tedesco durante una lite con un iracheno e un siriano

E’ allarme xenofobia. Merkel: “Quello che abbiamo visto a Chemnitz non ha posto in uno stato di diritto”

Circa ottocento simpatizzanti di estrema destra sono scesi per le strade al grido di "Il popolo siamo noi", protestando per la morte di un tedesco di 35 anni durante una lite con un siriano e un iracheno, ora in custodia cautelare con l'accusa di omicidio.

“Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto” ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l’odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazisti, a Chemnitz. Merkel ha difeso l’operato della polizia, “ha fatto quello che ha potuto”, ma ha sottolineato di trovare “positivo e importante” che il ministro dell’Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso cordoglio per il 35enne tedesco ucciso in una rissa domenica sera, “fatto spaventoso”.