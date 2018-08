Crollo Genova, Maullu (FI): “Da governo serve piano Marshall per infrastrutture”

Agenpress. “Il governatore Toti ha perfettamente ragione: per la ricostruzione del ponte di Genova non è ammesso alcun genere di ritardo. Al territorio ligure deve essere restituita dignità, per cui i lavori dovranno iniziare subito, senza inutili perdite di tempo.

Anziché concentrarsi su dossier inutili come il reddito di cittadinanza, il governo dovrebbe adoperarsi in prima persona per dare vita a un grande piano Marshall per le infrastrutture, con mirati investimenti finalizzati alla manutenzione dei ponti e delle strade già esistenti. Le priorità, da questo punto di vista, sono la demolizione dei tronconi del ponte Morandi e l’inizio dei lavori per la ricostruzione.

Il governo deve iniziare a pensare seriamente a Genova, sostenendo concretamente il lavoro del governatore Toti”.