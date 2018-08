Crollo ponte. Bagnasco. Imperdonabili le rendite faziose

Agenpress – “Ogni piccola rendita faziosa, che dovesse intralciare o solo rallentare il recupero e il miglioramento, sarebbe imperdonabile davanti alla nostra coscienza, alla Nazione e al mondo. Per immaginare e ricostruire dovremo affrontare inevitabili disagi, ma l’obiettivo che abbiamo davanti ci sostiene”.

Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi europei.

“Lo sguardo del mondo continua, ne dobbiamo essere tutti consapevoli e coerenti. In altre circostanze dolorose, Genova ha saputo non solo rialzarsi con coraggio ma, ogni volta, ha fatto un passo oltre. Così dev’essere, e così sarà se tutti noi cittadini, associazioni e gruppi, categorie e istituzioni locali e nazionali e Chiesa, sapremo far prevalere non interessi particolari, ma l’amore alla gente e alla città”.