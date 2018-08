Crollo ponte. Renzo Piano dona il progetto. 43 pali dell’illuminazione quante sono le vittime

Agenpress – Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte” nelle mani del commissario per l’emergenza, il governatore Giovanni Toti. “Siamo lieti di aver raccolto la disponibilità di Renzo Piano e gli abbiamo chiesto di mettersi in contatto con le imprese che stanno lavorando al progetto di ricostruzione. Noi vogliamo un ponte sicuro, solido e bello. Deve essere realizzato il più velocemente possibile e deve essere il simbolo di una rinascita. Qualunque contributo che vada in questo senso è ben accetto”.

Si tratta di “un lavoro a titolo gratuito, in continuità con quello che lo studio ha fatto per Genova, a partire dalle Colombiadi”, ha spiegato Piano, sottolineando che “lo fa come senatore, quindi in spirito di riappacificazione”, ed affermando quanto sia importante “puntare sui talenti, fare i concorsi e aprirli ai giovani”.

“Renzo Piano si è offerto volontariamente, da genovese competente nel campo, di regalare alla città un progetto per il rifacimento del ponte Morandi. Noi abbiamo accettato volentieri l’aiuto, qualche idea ce l’ha già proposta”, ha detto Toti al termine dell’incontro con l’archistar. “Ci ha illustrato le sue suggestioni anche sulla riqualificazione urbana al di sotto del ponte. Gli abbiamo chiesto che il suo lavoro vada avanti e sia un nostro consulente nel progetto di ricostruzione. Piano ha dato la sua piena disponibilità”.

Quarantatrè pali dell’illuminazione, tante quante sono le vittime del crollo del vecchio Morandi, unica concessione a una linea semplice e pulita, priva di strutture che sovrastino la carreggiata.

“Mi sono fatto un’idea di come deve essere il nuovo ponte – ha detto Piano -, ma è soltanto l’inizio. Un progettista pensa e ragiona aiutandosi con oggetti e schizzi. Da qui a dire che c’è un’idea progettuale è eccessivo, c’è un impegno morale a fare in modo che il nuovo ponte porti con sé i tratti della genovesità, della qualità e un po’ della nostra parsimonia. Dev’essere un ponte che esprima tutto questo, ci deve essere il ricordo di una tragedia e il suo elaborarsi nel tempo”. Piano ha detto di non credere “ai tempi record per la ricostruzione. Credo nei tempi giusti, bisogna fare presto ma non in fretta”.