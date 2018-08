Ilva. Confindustria. Stanno finendo i soldi. A rischio 15mila addetti

Agenpress – L’allarme è stato lanciato dal presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo. “Il fatto che Ilva stia finendo le risorse a disposizione – ha affermato – e che in cassa sono ormai rimasti gli ultimi 24 milioni, ci allarma moltissimo”. “Domattina – ha spiegato – sentirò il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, per vedere in che modo lanciare un’iniziativa unitaria del territorio di Taranto che sia di forte monito al Governo sulla situazione di crisi dell’Ilva”.

“Se la cassa si prosciuga definitivamente, se l’attesa svolta dell’Ilva tarda a manifestarsi perché prevalgono ancora incertezze, rinvii e indecisioni, come purtroppo sta avvenendo in queste settimane, è chiaro che si determina a Taranto una situazione di grande instabilità, di ordine pubblico direi. Perché’ l’Ilva con la cassa a secco vuol dire una cosa molto semplice: che non é più un grado di pagare i suoi dipendenti e le aziende dell’indotto. Con l’Ilva prossimamente all’asciutto, é evidente che si innesca una catena pericolosa che convolge sul territorio, tra diretti e indiretti, circa 15mila addetti”.