Ilva: quale il piano del Governo dopo il 15 settembre? Dichiarazione Senatrice Teresa Bellanova

Agenpress. “Tutto questo rincorrersi di ipotesi su una eventuale altra cordata per Ilva mi sembra abbastanza fantasioso e improbabile. Per molte ragioni, alcune di tutta evidenza. Ad iniziare dal fatto che se AcciaItalia al momento dell’aggiudicazione avesse ritenuto ci fossero motivi di impugnazione dettati anche da un interesse forte, non avrebbe mancato il ricorso al Tar.

A fronte di queste fantasie, la realtà è di tutt’altro tipo. A 15 giorni dall’esaurimento delle risorse per lavoratori e indotto a disposizione dell’Amministrazione straordinaria il Governo, che ha affermato di non voler ulteriormente finanziare l’AS, non ha ancora detto come farà fronte economicamente al pagamento dei lavoratori e se sono in corso trattative con l’Europa circa eventuali messe in mora per aiuti di stato che in quel caso potrebbero scattare.

Nel frattempo Ilva continua a perdere un milione di euro al giorno.

Questo procedere mette pericolosamente e irreversibilmente in discussione un intero sistema industriale e città simbolo per l’acciaio come Taranto, Genova, Novi Ligure ma anche Piombino.

Perché ho il forte il timore, condiviso anche da istituzioni di quel territorio, parti sociali e lavoratori, che se Jindal dovesse, per ragioni al momento ignote o magari con una compagine alleata differente da quella già conosciuta considerato il venir meno di alcuni nomi, tornare in partita per Ilva anche a fronte di un’asta di cui al momento nessuno ha chiarito le ventilate illegittimità, l’investimento su Piombino, appena all’inizio, potrebbe rischiare di venir meno o essere vanificato.

Non so se Di Maio si è posto anche questa problema e se ha ben presente la complessità di tutta la partita. Quello che so è che in questo modo sta giocando al massacro con l’Italia”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova parlando con un gruppo di giornalisti sui probabili sviluppi della vicenda Ilva.