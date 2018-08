Incontro Salvini-Orban. Saviano attacca il premier Conte. E’ un burattino

Agempress – Roberto Saviano attacca il premier Giuseppe Conte mentre a Milano si è svolto l’incontro tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.

“Su Orban a colloquio con il ministro della Mala Vita, vale la pena evidenziare, anche se non ce n’è oramai bisogno, che l’avvocato Conte non conta. Non tutti hanno la dignità per dire: ‘Basta, non posso essere un burattino’. Lui non ce l’ha ed è questa oggi la vera immagine del Paese”. E a queste parole allega una vignetta dove viene raffigurato Giuseppe Contesotto le spoglie di una marionetta.