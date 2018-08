Osteoporosi. Attività fisica, sole e una dieta sana ricca di frutta e verdura

Agenpress – L’osteoporosi viene anche definita “malattia silente”, perché evolve senza dare sintomi finché non provoca una frattura o il collasso di una o più vertebre.

Il British Medical Journal l’ha definita non malattia, in quanto è più correttamente considerabile una causa di malattia (frattura).

Le fratture da fragilità possono coinvolgere la maggior parte dei segmenti scheletrici, ma più frequentemente ad essere colpito è il corpo vertebrale, l’estremo prossimale del femore e dell’omero e l’estremo distale del radio.

L’incidenza globale dell’osteoporosi è notevole: si calcola che nel mondo, circa 200 milioni di persone siano attualmente affette da osteoporosi. Solo in Europa, USA e Giappone, l’osteoporosi colpisce più di 75 milioni di persone.

Si stima che nel nostro paese, oggigiorno ci siano circa 3,5 milioni di donne e 1 milione di uomini affetti. Poiché si sta assistendo, oramai da diversi anni, ad un incremento dell’età media della popolazione italiana, è lecito attendersi di conseguenza un proporzionale aumento dei soggetti colpiti dall’osteoporosi.

I livelli di vitamina D e l’assunzione di calcio (che rappresentano oggi un pilastro centrale nella prevenzione dell’osteoporosi) potrebbero essere in realtà fattori ininfluenti per il rischio di andare incontro a fratture legate a questa malattia delle ossa; l’osteoporosi e le fratture associate dipendono unicamente da due fattori, la forza muscolare e la densità ossea.

Esistono diversi fattori di rischio che aumentano la probabilità che l’osteoporosi si manifesti.

Essi si dividono in non modificabili, come l’età, familiarità per fratture da fragilità, fratture pregresse, carenze ormonali, comorbilità, malattie ereditarie ed anomalie endocrine e modificabili come la dieta, BMD, basso peso corporeo, abuso di alcool, fumo di sigaretta, inattività fisica, iper-calciuria, iper-omocisteinemia e utilizzo di alcuni farmaci.

Nei soggetti con osteoporosi è fondamentale una corretta attività motoria, per creare una stimolazione meccanica dinamica, sufficiente ad ottenere un miglioramento della mineralizzazione ossea.

Una adeguata attività fisica caratterizzata da esercizi di rinforzo muscolare, di rieducazione all’equilibrio, alla coordinazione e alla deambulazione, si è dimostrata in grado di ridurre significativamente sia il rischio di cadute che di traumi correlati.

Oggi le linee guida cliniche raccomandano una integrazione di vitamina D a partire dai 65 anni e il 30% circa degli over 65 la assumono. In base a questo studio, invece, sembrerebbe più opportuno concentrarsi su interventi volti ad aumentare la forza ossea, quindi la densità ossea, in particolare legata alla pratica di attività fisica, all’esposizione al sole per almeno 15 minuti al giorno e a una dieta sana, ricca di frutta e verdura.