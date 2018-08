Siria: scuole cristiane chiuse dai curdi

Agenpress. Milizie curde hanno imposto la chiusura di istituti scolastici delle comunità cristiane e assire. Il motivo della chiusura è l’obbligo dell’insegnamento della lingua curda in tutti gli istituti scolastici.

L’episodio avvenuto a Qamishli, nella provincia siriana nord-orientale, rischia di propagarsi in altre città della Siria. Ciò aggraverebbe la situazione già precaria dei bambini siriani che non hanno accesso all’istruzione.

Circa il 40% dei ragazzi che non vanno a scuola hanno fra i 15 e i 17 anni, e questo li rende inevitabilmente preda di sfruttamento: matrimoni precoci, reclutamento nel conflitto, lavoro infantile. Spesso le famiglie non hanno risorse economiche per offrire ai ragazzi un’istruzione, oppure, come più spesso accade, è la mancanza dell’infrastruttura a determinare il futuro di un bambino.

Dall’inizio del conflitto sono state attaccate numerose strutture scolastiche e una scuola su tre non può più essere utilizzata perché distrutta, danneggiata o utilizzata per scopi militari o per ospitare famiglie sfollate.