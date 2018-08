Crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Metalli (Lega) fatto gravissimo, nel cuore di Roma

Agenpress. Il crollo del tetto nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami – dichiara Massimiliano Metalli (Lega Salvini Premier) – si configura come una nuova ferita nell’anima di una città in affanno, ripiegata su sé stessa. Da un lato si deve tirare un sospiro di sollievo per l’assenza di vittime, ma dall’altra parte si tratta di una chiesa che ha una valenza storica, archeologica e culturale importantissima per Roma

Questa chiesa fu dedicata a S.Giuseppe dalla Congregazione dei Falegnami che aveva preso in affitto nel 1540 la preesistente chiesa di S.Pietro in Carcere. La costruzione della nuova chiesa iniziò nel 1597 e fu proseguita nel 1602 da G.B.Montano, nel 1621 da G.B.Soria e completata nel 1663 da Antonio Del Grande.

Le causa sono ancora da accertare, – conclude Metalli – ma data l’importanza dell’edificio non sarà facile giustificare un crollo così disastroso e potenzialmente tragico , anche in considerazione del fatto che ci sono ben tre enti chiamati a vigilare sulla sua integrità: la confraternita di San Giuseppe dei Falegnami, che risulta proprietaria dell’edificio e che fa capo al Vicariato; la Soprintendenza del ministero dei Beni Culturali, a cui è affidata la manutenzione; il Parco archeologico del Colosseo, che cura lo stato di salute del carcere Mamertino”.