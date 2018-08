Migranti, Salvini: “Macron taccia. E’ un ipocrita e un chiacchierone”

Agenpress. “Macron, che fa il buono, l’anno scorso alle frontiere con l’Italia ha respinto 40 mila immigrati, quindi è un buono molto particolare. E’ un ipocrita, un chiacchierone” .”E’ un ipocrita chiacchierone – ha aggiunto – che si muove solo per interesse economico. L’Italia ha fatto, ha soccorso, ed ha pagato più che a sufficienza, e quindi lezioni di solidarietà non ne prendiamo da nessuno”.

“La Cei l’ho chiamata io, non è che si siano chiamati da soli. Irlanda, Albania e vescovi sono stati contattati da noi. L’Europa per l’ennesima volta si è girata dall’altra parte ed ha fatto finta di niente”.

“In Europa non muovono un dito per accogliergli, però si indignano se vanno in Albania perché “ci vuole il loro consenso”. Dove siamo, in un villaggio vacanze??? Pazzesco…”