Ministero della Salute. Carenza di medici: primo confronto con i sindacati

Agenpress. Oggi al ministero della Salute si sono tenuti i primi incontri con i sindacati in vista degli interventi annunciati dal ministro Giulia Grillo per la gestione della carenza di medici nelle strutture sanitarie pubbliche.

Alla presenza del sottosegretario professor Armando Bartolazzi, sono state ricevute 13 sigle sindacali. La prossima settimana si terrà un altro ciclo di incontri in date che saranno presto definite.

“E’ stato un confronto proficuo e utile. Ringraziamo tutti i sindacati per le indicazioni e i suggerimenti che abbiamo ricevuto – afferma Bartolazzi – in gran parte in linea con la nostra visione programmatica. Il ministero della Salute conferma l’intenzione già annunciata di procedere il più rapidamente possibile al fine di superare un problema per lungo tempo non affrontato”.