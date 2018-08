Piazza San Pietro: un coro di fedeli per il proprio vescovo “viene trasformato” in un atto di protesta contro Papa Francesco

Una fake news che ha fatto il giro del mondo e che richiama in modo forte il dovere professionale dei giornalisti di ricercare la verità, non di fabbricarla

Agenpress. Alcuni fedeli della diocesi di Lucca intonano un coro scandendo il nome “Italo”, quello del loro vescovo, mons. Italo Castellani, che sta appunto salutando Papa Francesco. Qualcuno si dice convinto di aver sentito un coro inneggiante a Viganò, l’ex nunzio negli USA autore del ben noto documento di accusa nei confronti del Papa.

La notizia è di quelle che fanno clamore, da prima pagina. Peccato che sia falsa. Per accorgersene sarebbe in fondo bastato riascoltare con attenzione il video di Vatican News su Youtube (Udienza del 29/8/2018 al 1’04’27”), quindi a tutti accessibile, per rendersi conto che, pur non sapendo che fosse per “Italo”, sicuramente quel coro non era per “Viganò”. Fatto sta che in pochi minuti la “notizia” diventa virale sui social media.

Su alcuni siti di giornali, dunque, leggiamo che il Papa è stato contestato dai fedeli in Piazza San Pietro che inneggiavano al “grande accusatore” Carlo Maria Viganò.

L’efficacia delle fake news, osserva il Papa, “è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari”.

Il Papa osserva poi che attraverso un “uso manipolatorio dei social network”, le false notizie “guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli difficilmente riescono ad arginarne i danni”. Che cosa c’è in gioco? Che cosa preoccupa il Papa? Per Francesco, le “motivazioni economiche e opportunistiche della disinformazione hanno la loro radice nella sete di potere” che “ci rende vittime di un imbroglio molto più tragico di ogni sua singola manifestazione: quello del male, che si muove di falsità in falsità per rubarci la libertà del cuore”.