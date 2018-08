la Commissione europea presenta misure a sostegno degli agricoltori a seguito della siccità

Agenpress. La Commissione europea è impegnata a sostenere il settore agricolo europeo in grave difficoltà a seguito dalla siccità di quest’estate e ha presentato oggi una serie di misure supplementari per aumentare la disponibilità di risorse zootecniche per il bestiame, uno dei principali problemi con cui sono confrontati gli agricoltori. Questo pacchetto integra le misure già annunciate dalla Commissione all’inizio di agosto.

Le deroghe presentate oggi riguardano in particolare alcune norme sull’inverdimento connesse, tra l’altro, alle colture intermedie. È stata ufficialmente presentata oggi anche la proposta di autorizzare i pagamenti anticipati, già annunciata alcune settimane fa. La Commissione è in contatto con tutti gli Stati membri per ricevere informazioni aggiornate sulle conseguenze della siccità entro il 31 agosto.