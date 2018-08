Sentenza Lega. Giorgetti. Senza fondi non esiste più. Su rimpatrio migranti Salvini la sparò grossa

Agenpress – “Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il partito chiude. Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, è evidente a quel punto che il partito non può più esistere, perché non ha più soldi”.

Lo ha detto il braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, sull’ipotesi che il 5 settembre il tribunale del Riesame possa decidere di sequestrare tutti i soldi della Lega come conseguenza della condanna per truffa ai danni dello Stato a carico di Umberto Bossi e Francesco Belsito.

“Avrebbe una conseguenza definitiva, la chiusura del partito, senza che quel processo sia finito. Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, è evidente a quel punto che il partito non può più esistere, perchè non ha più soldi. E’ ovvio che se il 6 i giudici decidono cosi, noi siamo finiti. Arrivasse dopo una sentenza della Cassazione io non avrei niente da dire”.

Ospite de La Versiliana, la festa de Il Fatto Quotidiano, Giorgetti ha poi aggiunto: “Questo se dovesse esserci questa interpretazione da parte della magistratura, che non contestiamo in quanto tale, ma perché frutto di una decisione su una sentenza non definitiva. Se fosse dopo la Cassazione non avrei nulla da dire”.

Le parole di Giorgetti arrivano dopo l’ipotesi avanzata sulle pagine del Corriere della Sera in merito al futuro del Carroccio. Il quotidiano milanese suppone infatti la nascita di nuovo partito fondato da Matteo Salvini che però “dovrà scegliere se fondare un nuovo partito con il perimetro politico della Lega attuale, oppure porsi come il federatore unico di tutta l’area politica che non è centrosinistra e non è Movimento 5 Stelle”.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha poi commentato un’affermazione fatta da Salvini durante la campagna elettorale, quando disse che sarebbero stati rimpatriati 500milaimmigrati irregolari. “L’aveva sparata grossa, mi accontenterei che ne non arrivassero più”. “Io dico che bisogna copiare dagli altri Paesi. La Germania ne ha rimpatriati 48mila, noi solo 7mila, bisogna copiare da chi ci riesce negli altri Paesi”.