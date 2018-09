Bellanova: tra il Pd e i 5Stelle alleanza impossibile

Agenpress. “Questi mesi di Governo hanno dimostrato senza dubbio alcuno l’impossibilità di un’alleanza con il Movimento 5Stelle che è, e non può essere diversamente, un nostro avversario politico.

In Parlamento, come è ovvio, ci si misura con tutte le forze politiche, guai se non accadesse. Ma non c’è alcun terreno possibile, e più passa il tempo più è evidente, per una condivisione di alcunché. Lavoro, migranti, futuro della democrazia e progetto per il Paese: sfido chiunque, al di là delle chiacchiere, a trovare un terreno comune di discussione e riconoscimento.

Non voglio naturalmente dettare legge in casa altrui ma arriva per tutti il tempo della coerenza e del rigore. Ma se qualcuno tra di loro riterrà impossibile continuare a condividere azioni e pensieri di questo Governo, allora se ne dovrà assumere fino in fondo la responsabilità assumendo scelte conseguenti. Il Pd non può essere, a meno di volerne decretare la fine per implosione, la stampella di nessuno”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova ieri sera nel corso di un dibattito a Corsano.