Cgia. Nelle micro imprese 8mln di lavoratori, 56% industria privata

Agenpress – Le imprese con meno di 20 addetti sono oltre 4 milioni (pari al 98,2

per cento del totale) e danno lavoro a 8 milioni tra operai e impiegati,

pari al 56,4 per cento di tutti gli addetti del settore privato presenti in

Italia (*). Nessun altro Paese dell’Eurozona può contare su una platea

di micro aziende così fondamentale per l’occupazione. A dirlo è

l’Ufficio studi della CGIA.

Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi, dichiara:

“Stimiamo che almeno il 70 per cento di questi piccolissimi

imprenditori prima di mettersi alla guida della propria attività abbia

lavorato come dipendente. Un’esperienza che è stata determinante

per la formazione e il know how di questi titolari d’azienda che, tra le

altre cose, hanno da sempre un rapporto con le proprie maestranze

fondato sulla stabilità, il rispetto e l’amicizia. Valori che sono alla base

degli straordinari risultati occupazionali ottenuti da queste realtà,

nelle quali il lavoratore dipendente costituisce una risorsa e non, come

spesso avviene nelle grandi imprese, un semplice numero”.

Come dicevamo, nelle realtà italiane con meno di 20 addetti lavora il

56,4 per cento degli occupati del settore privato; la media

dell’Eurozona, invece, si attesta al 39,9 per cento, vale a dire 16,5

punti percentuali in meno rispetto all’Italia.