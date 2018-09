Madia: “l’Italia di oggi è l’esempio di quello che non deve accadere in Europa”

Agenpress. Marianna Madia, responsabile Comunicazione del Partito democratico, ha evidenziato come “La manifestazione del 29 settembre a Roma significa, per noi, soprattutto tre cose :

– Far capire al governo italiano, in maniera chiara e forte, che esiste un popolo che non condivide e rifiuta l’attuale deriva nazionalista, identitaria, razzista. Nel nostro Paese ci sono milioni di persone che credono in valori di apertura, solidarietà e progresso.

– Costruire un momento collettivo, tenendo insieme persone vere, fuori dai social. Non solo con la comunità del Pd ma con tutti coloro che vogliono costruire un progetto alternativo a questo governo.

– Affermare che la lotta alle disuguaglianze e un modello di sviluppo solidale, più equo e alternativo, si costruiscono solo in una dimensione Europea. “Loro” vogliono un’Europa divisa, vogliono smontare il progetto europeo finendo per distruggere le nostre economie. Noi vogliamo un’Europa unita, dei popoli, che, oltre a decidere sull’ora legale, assicuri – ad esempio – un sistema di tutele minime per tutti i cittadini.

Dobbiamo, per questo, costruire una proposta politica che unisca un fronte che vada da Tsipras a Macron. Sarebbe un bel segnale se alla manifestazione in Italia partecipassero cittadini di altri Paesi europei: l’Italia di oggi è l’esempio di quello che non deve accadere in Europa.