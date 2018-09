Papa Francesco: inaccettabile privatizzare l’acqua se negata ai poveri

Agenpress. “Uno sguardo che vada oltre l’immediato”: è quanto chiede Papa Francesco nel Messaggio in occasione dell’odierna Giornata Mondiale di preghiera per la cura del Creato incentrato sull’acqua come elemento prezioso e come diritto umano.

Francesco sottolinea come l’acqua sia legata all’origine dell’uomo e delle grandi civiltà sorte proprio vicino ai corsi d’acqua per questo “prendersi cura delle fonti e dei bacini idrici – scrive il Papa – è un imperativo urgente”. Serve superare una mentalità utilitaristica perché “urgono progetti condivisi e gesti concreti, tenendo conto che ogni privatizzazione del bene naturale dell’acqua che vada a scapito del diritto umano di potervi accedere è inaccettabile”.

L’auspicio di Papa Francesco è che “le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana”. Da qui l’invito a pregare “perché sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore” e lo sprone alla politica perché si affrontino le sfide della nostra epoca come l’immigrazione ed i cambiamenti climatici, “con responsabilità, con lungimiranza guardando al domani, con generosità e in spirito di collaborazione, soprattutto tra i Paesi che hanno maggiori disponibilità”. Il pensiero del Papa va, infine, a quanti si prodigano nella tutela dei corsi d’acqua, del mare e degli oceani “nella prospettiva del bene comune dell’intera famiglia umana e non di interessi particolari”.