Carlo Calenda: “Muoviamoci, l’Italia rischia il default”

«Forse non è chiarissimo a tutti nel Pd che il nostro Paese si sta rapidamente avvicinando all`area di rischio default, perché tra i 350 e 400 punti di spread si aprono scenari che possono portare rapidamente l`Italia a non avere più accesso ai mercati. Rapidamente. Dopo si aprirebbe una prospettiva inaudita di cui pagheremmo il prezzo per anni tutti, e più di tutti i cittadini più deboli. E questa è interamente responsabilità dei Cinque Stelle e di Salvini. Eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, con tutti gli indici positivi: Pil, occupazione, produzione industriale, investimenti e deficit e debito in discesa. Le loro dichiarazioni sull`uscita dall`euro e sui piani B, nonché le promesse folli ci hanno ributtato nell’ennesima crisi.