Dario Franceschini (PD): “Avremmo dovuto fare di più per evitare alleanze populiste”

Agenpress. “Avremmo dovuto fare di più per evitare questa alleanza populista, abbiamo buttato M5s in braccio a Salvini che ha preso l’egemonia di quello schieramento. Una alleanza sciagurata che avremmo dovuto evitare all’Italia e all’Europa. Non sto parlando di allearci con loro, ma di entrare in quelle contraddizioni”.

Franceschini ha poi sottolineato la necessità di un congresso a breve. “La precondizione è partire da un lavoro di ricomposizione del nostro campo, rifondare il Pd. Quindi un congresso subito, utilizzando anche il percorso statutario che abbiamo. Prima il voto nei circoli, poi la convenzione e poi il voto delle primarie.