Ministro Tria: “Il nostro non è il Paese della finanza allegra”. A fine mese lo spread si sgonfierà”

Agenpress. “Il nostro non è per nulla il Paese della finanza allegra”. “A fine mese lo spread si sgonfierà” “L’Italia non è fragile, non è il malato d’Europa.

Il governo ha ribadito più volte che le riforme verrano portate avanti nell’ambito dell’equilibrio dei conti pubblici e a fine mese, quando questo impegno diventerà un fatto con la Nota di aggiornamento del Def, lo spread si sgonfiera'”.

Rispetto all’outlook negativo di Fitch ricorda che l’agenzia di rating “rinvia il giudizio in attesa di vedere i programmi approvati. Con la Nota di aggiornamento del Def – insiste il responsabile di via XX Settembre – le intenzioni del governo “si tradurranno in azioni e allora lo spread scenderà.

La discontinuità del governo non si vede dal livello del deficit ma dal contenuto delle politiche, proprio come una famiglia si giudica da come usa le proprie risorse”. –