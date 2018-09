Cottarelli. Flat tax, reddito di cittadinanza e legge Fornero, 75 mld! Non ce le possiamo permettere

Agenpress – Il taglio delle tasse, “se ci si riesce tanto meglio ma questa operazione si può fare se la si finanzia con tagli dal lato della spesa o delle agevolazioni fiscali. La flat tax costerebbe da sola 50 miliardi. Le misure per superare la Fornero circa 8 miliardi, il reddito di cittadinanza altri 17 miliardi”.

Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, Carlo Cottarelli. “In tutto parliamo di circa 75 miliardi di euro. Finanziare queste riforme strutturali ricorrendo a un aumento del deficit non avrebbe senso, perché significherebbe andare a chiedere prestiti a investitori che già pretendono interessi più alti sui nostri titoli di Stato. Insomma se uno mi dice “ce ne freghiamo delle agenzie di rating e aumentiamo il deficit” poi mi deve spiegare dove trova chi ci presta i soldi”.

Per Cottarelli flat tax, reddito di cittadinanza e legge Fornero “queste tre cose purtroppo non ce le possiamo permettere e dunque io non ne farei nessuna. Credo che il governo dovrebbe fare altre cose, per far crescere l’economia, migliorare la produttività e la competitività”.

“Lo si fa con una drastica lotta alla burocrazia, che tra l’altro riduce la propensione a investire in Italia. Le piccole e medie imprese pagano più di 30 miliardi di euro all’anno soltanto per riempire moduli, stima ufficiale del dipartimento della Funzione pubblica. Inoltre, ci vorrebbe una lotta serrata alla corruzione e all’evasione fiscale e una riforma per rendere più veloce la giustizia civile”.