In Pakistan per “controversie personali” si abusa della legge sulla blasfemia

Agenpress. L’uso improprio della legge sulla blasfemia continua in Pakistan, ma “è tuttora improbabile che alla controversa normativa si applichino emendamenti per disinnescare tali abusi”, afferma in una nota la giornalista pakistana Tehreem Azeem, ricordando che la legge continua ad essere chiamata in causa per risolvere controversie personali, accusando falsamente qualcuno e generando attacchi o linciaggi di massa degli accusati.

A partire dal 1990, 70 persone sono state linciate a morte in Pakistan per presunte accuse di blasfemia, mentre altre 40 sono attualmente decedute o stanno scontando un ergastolo per accuse di blasfemia.

Tra le vittime, vi sono anche membri delle minoranze religiose, come avvenuto in un recente caso: un giovane cristiano, Farhan Aziz, 26 anni, è stato accusato di blasfemia verso il profeta Maometto ed è stato arrestato il 2 agosto scorso. Subito dopo, membri del partito “Tehreek-e-Labaik Pakistan” hanno circondato l’unica strada della città dove vivono i cristiani, minacciando un attacco e costringendo i fedeli alla fuga.

Un altro recente caso ha fatto scalpore: a Lahore un artista giunto in Punjab per una mostra d’arte, è stato ucciso dopo false accuse di blasfemia, in seguito a un litigio con il padrone dell’appartamento dove soggiornava. L’uomo e alcuni complici lo hanno malmenato, fratturandogli gli arti e scaraventandolo giù dal terzo piano di un edificio. All’arrivo della polizia, hanno invocato, in modo evidentemente strumentale, la legge di blasfemia.

La Commissione speciale del Senato del Pakistan per i diritti umani nel 2017 ha raccomandato che agli autori delle false accuse di blasfemia venga assegnata la stessa punizione imposta a chi commette blasfemia. Ora si vedrà come vorrà agire il nuovo governo. Organizzazioni delle minoranze religiose e della società civile chiedono che si impegni per far passare gli emendamenti alla legge sulla blasfemia, impedendone l’abuso per motivi personali.

