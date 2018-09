Latina. Ordinanza del Sindaco: bambini non vaccinati non ammessi a scuola

Agenpress. Le scuole di Latina non accetteranno in classe bambini da 0 a 6 anni non vaccinati, neanche in presenza dell’autocertificazione dei genitori.

Lo ha stabilito il sindaco Damiano Coletta con un’ordinanza in cui si legge “Che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l’anno scolastico 2018/2019 senza preventiva verifica delle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege presso l’anagrafe vaccinale della Regione Lazio“.

Il primo cittadino di Latina ha spiegato che il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare i bambini più deboli, ovvero gli immunodepressi che sono gli unici a non potersi sottoporre in maniera motivata al vaccino e che risulterebbero troppo esposti a malattie pericolose, come il morbillo.