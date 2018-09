Libia. Palazzo Chigi: “Nessun intervento dei corpi speciali italiani”. Ue. “Cessare subito le ostilità”

Agenpress – Attraverso una nota il governo “smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L’Italia continua a seguire con attenzione l’evolversi della situazione sul terreno e ha già espresso pubblicamente preoccupazione nonché l’invito a cessare immediatamente le ostilità assieme a Stati Uniti, Francia e Regno Unito”.

L’Onu ha convocato per martedì un vertice d’emergenza sulla sicurezza a Tripoli. Si legge in una nota: “Sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’offerta del Segretario generale delle Nazioni Unite di mediare e di rispondere alle richieste delle varie parti, compreso il governo di accordo nazionale riconosciuto a livello internazionale, Unsmil invita le varie parti interessate a un incontro allargato”.

Anche se l’ambasciata italiana ufficialmente resta aperta, sono stati fatti evacuare alcuni diplomatici mentre dalla Farnesina fanno sapere che “siamo pronti ad ogni evenienza”. Restano invece sul territorio i dipendenti dell’Eni. L’azienda ha infatti dichiarato, contrariamente alle notizie circolate precedentemente, che allo stato attuale “non c’è personale espatriato presente a Tripoli e che le attività nel paese al momento procedono regolarmente”.

La situazione resta infuocata nella capitale, dove “violenti scontri fra la settima Brigata e la sicurezza centrale” si sono verificati nell’area Abu Salim, dice un tweet dell’emittente Al Ahrar citando una fonte della sicurezza e riferendosi alla milizia ribelle che sta attaccando Tripoli e a un’altra, detta Ghenewa, che la sta affrontando a meno di 6 km da piazza dei Martiri, il centro della capitale.

– Un portavoce della Commissione europea è intervenuto per chiedere ” a tutte le parti in Libia di cessare immediatamente le ostilità. Non c’è soluzione militare per la situazione nel Paese, solo politica. L’escalation della violenza sta minando una situazione che è già fragile. La violenza porterà solo altra violenza a svantaggio dei libici”.

Si cerc, intanto, di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della città. Ma a pochi chilometri dal centro sono ripresi gli scontri. Si segnalano inoltre centinaia di evasi dal carcere Rweini ad Ain Zara.