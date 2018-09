Crollo ponte. La rabbia degli sfollati. Rivogliamo un futuro! I nomi di chi sapeva dei rischi

Agenpress – Gli sfollati hanno protestato contro l’impossibilità di recuperare i propri effetti personali dalle abitazioni evacuate sotto al troncone est del viadotto: hanno distribuito un volantino con scritto “Quelli di ponte Morandi – 50 anni di servitù, 2 settimane di disagi e sofferenze, rivogliamo un futuro!”.

“Non ci potete trattare come cani cui buttare l’osso”. “Vogliamo rispetto, ci trattate come animali”. E ancora, in coro, “Rispetto, rispetto”. A tre settimane dal crollo del Morandi, la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul tema diventa la sede della prima contestazione nei confronti delle istituzioni locali da parte degli sfollati della zona rossa.

La seduta è iniziata con un minuto di silenzio per rendere omaggio alle 43 vittime del crollo. Intanto il sindaco Bucci ha annunciato che ogni martedì alle 16 incontrerà gli sfollati.

“La vera emergenza è la viabilità della Valpolcevera divisa in due. Facciamo una burocrazia semplice per la ricostruzione del ponte Morandi, andiamo avanti nel fare le cose che i cittadini ci chiedono tutti i giorni. La seduta congiunta è un segnale all’Italia che siamo allineati e vogliamo andare su una strada su cui c’è l’accordo di tutti. Genova ha bisogno del sostegno di tutte le amministrazioni pubbliche per arrivare all’obiettivo di avere una città migliore di prima”, ha detto il sindaco.

Fra i principali motivi della rabbia la sensazione che le imprese, Ansaldo in particolare, godano di un trattamento privilegiato rispetto ai residenti sfollati. “Prima noi di Ansaldo” e poi “Rispetto! Rirspetto” sono gli slogan scanditi dalla folla.

E intanto spuntano i nomi delle persone che erano al corrente della criticità del ponte. Nella lista della finanza ci sono dirigenti, funzionari, manager e tecnici. Tutti quelli che in questi anni, tra documenti, mail e comunicazioni rintracciate, sono stati messi al corrente della situazione sul viadotto della A10. Tra i nomi più importanti, scrivono Corriere e Repubblica, ci sono quelli dell’a.d. di Autostrade, Giovanni Castellucci, del presidente, Fabio Cerchiai, del direttore centrale operativo, Paolo Berti, del responsabile delle opere di manutenzione, Michele Donferri Mittelli, e di Paolo Strazzullo, responsabile del procedimento di retrofitting previsto per rinforzare la struttura.

Tra i dirigenti del Mit ci sono Vincenzo Cinelli, direttore generale della Vigilanza, Bruno Santoro, capo della Divisione tecnico-operativa della rete autostradale, e Giovanni Proietti, responsabile della Divisione analisi e investimenti. C’è anche chi in Spea ha dovuto gestire la situazione del ponte Morandi: l’amministratore delegato Antonino Galatà, il responsabile del progetto di retrofitting, Massimiliano Giacobbi, e il capo del piano sicurezza Massimo Bazzanelli.

A livello locale ci sono il provveditore interregionale per le opere pubbliche, Roberto Ferrazza, con i suoi due sottoposti, Alessandro Pentimalli e Salvatore Buonaccorso, e Carmine Testa, responsabile dell’articolazione locale della Direzione di vigilanza.