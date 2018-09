Manduria. Turista cremonese cacciata dalla spiaggia. “Il cane non eticamente compatibile”

Agenpress – Il fattaccio è avvenuto nei giorni scorsi nella spiaggia di San Pietro in Bevagna, comune di Manduria nel Salento Ionico, la signora Dorella Cuomo residente in provincia di Cremona che si trovava in vacanza da alcuni giorni si è recata in spiaggia insieme al suo cane, dopo aver tra l’altro preso visione in maniera precisa dei diritti e dei doveri inerenti ai cani in spiaggia, ma qui ha trovato i soliti benpensanti che hanno visto bene di chiamare i vigili urbani in quanto a loro dire il cane non poteva stare in spiaggia con la sua padrona. “Una volta arrivata la polizia locale- ci dice la signora Cuomo che risiede a Sospiro in provincia di Cremona- ho spiegato alla polizia locale che non c’erano i cartelli segnalatori e che sopratutto sull’albo pretorio del comune non c’era traccia di ordinanze di quel tipo e pertanto io avevo il diritto di rimanere nella spiaggia con il mio cane”. A quel punto secondo la ricostruzione fatta dalla signora accade l’incredibile, infatti la polizia locale pur dandole ragione e non elevandole alcuna contravvenzione la prega comunque di allontanarsi dalla spiaggia in questione oppure di rinchiudere il cane in auto mentre c’erano 38 gradi e alle sue rimostranze la polizia locale risponde che il cane deve essere allontanato perchè “è poco etico tenerlo in spiaggia”.Ovviamente la signora ha immediatamente lasciato quella località di villeggiatura spostandosi in altra località ed ha contattato il presidente di AIDAA Lorenzo Croce che sulla vicenda cosi si esprime: “Le dichiarazioni dei vigili sono allucinanti, invitare a tenere il cane in auto perchè è poco etico portalo in spiaggia è quantomeno ridicolo, la signora ha fatto bene ad andarsene da li e invitiamo tutti i proprietari di cani che in questi giorni hanno subito simili vergognose vessazioni o ancora peggio siano stati multati a contattarci al nostro telefono amico per denunciare questi gesti di incivilità località come questa vanno boicottati”