Boccia (Confindustria). Apertura da Salvini. Con il governo c’era malessere ma ora guardiamo avanti

Agenpress – “Le dichiarazioni di apertura di Salvini fanno ben sperare al nostro mondo. Oggi mi ha cambiato l’agenda. Mi sembra che le sue dichiarazioni vadano verso una dimensione di grande responsabilità”.

Lo ha detto il leader degli industriali, Vincenzo Boccia, arrivando all’Assemblea generale di Confindustria a Bologna.

“Abbiamo l’impressione che ci sia un’azione di grande senso di responsabilità nei fini corretti che il governo vuole realizzare con il suo programma”, ha detto ancora commentando le parole di Salvini, che vuol dire “attenzione alle regole europee e all’interno di questo una visione di piano di medio termine, si comincia ad avere un quadro molto più chiaro, un’attenzione al cuneo fiscale e, aggiungiamo noi, alla crescita e alla competitività”.

Nelle scorse settimane, nei confronti del Governo, da parte degli industriali “c’era un malessere anche legato alle dichiarazioni di alcuni esponenti della Camera dei deputati e dei partiti di maggioranza, forse ingenerose verso la categoria dell’industria italiana”, ma “senza voler fare polemiche e senza guardare indietro, ora vogliamo guardare avanti”, ha aggiunto.

“Se la logica è quella di lavorare a un piano di medio termine – ha detto Boccia ai giornalisti – a non eccedere sul deficit, ad avere attenzione al deficit e al debito pubblico, a puntare sulla crescita e a ridurre i divari, questo Governo troverà una Confindustria vicina e pronta a fare proposte all’altezza della nostra industria italiana”.

Il dl Dignità “come abbiamo detto non incrementa né riduce l’occupazione, pertanto è inutile parlarne. E’ passato, chiudiamo questa parentesi”, ha aggiunto. “Non lo condividiamo e non abbiamo alcuna voglia di continuare a polemizzare su questa questione. Il punto per questo Paese è come recuperare un incremento di occupazione non di come lasciarla uguale, quindi decreti che servono a costo zero e che non incrementano né riducono l’occupazione onestamente non avranno effetti importanti. E’ inutile continuare a polemizzare su un decreto di cui abbiamo detto che cosa pensiamo. Andiamo avanti”.

E su Ilva “auspichiamo che nel pomeriggio si trovi una soluzione, sarebbe un bellissimo segnale”.