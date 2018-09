Corruzione, Claudia Porchietto (FI): lo “Spazzacorrotti” tradisce quell’idea di Paese sano che aveva il premier Conte

Agenpress. Agente sotto copertura, procedibilita’ d’ufficio per appropriazione indebita aggravata, pene nettamente piu’ alte, stiamo per entrare nel vivo della Riforma della Giustizia che vede una fortissima impronta di quello statalismo mediatico a firma 5 stelle che vuol fare di tutta l’erba un fascio e magari, perchò no, bruciarla tutta assieme.

Spazzacorrotti non è a caso il nome che riassume le misure che il Governo intende portare all’esame dell’aula.

Ma è indubbio che nel Movimento le linee guida seguano un percorso labirintico tanto che alla parata del 2 giugno il premier Conte partiva con una reprimenda ad un povero cittadino che osava affermare che le persone per bene vanno tutelate.

“Sbagliato dire che Italia è Paese di corrotti” affermava il Presidente del Consiglio. “L’Italia è sana, sbagliato rappresentarla come un Paese corrotto, ci sono episodi di corruzione che vanno combattuti”.

Evidentemente il premier non può fare quello che pensa o peggio fa quello che non pensa, l’avvocato del popolo invierà i suoi agenti sotto copertura in tutto il Paese? Invitiamo a ripensare su scelte giustizialiste e di frenare l’avventurismo quando si è nel campo del diritto penale.

Lo afferma in una nota l’on. Claudia Porchietto di Forza Italia.