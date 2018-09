Di Maio. Addio a corrotti e corruttori. Salvini. Daspo a corrotti? Attenti a processi sommari

Agenpress – “Il decreto anti corruzione toglie le mani dalla marmellata a tanta gente e se vieni preso con le mani nella marmellata non vedi più lo Stato, se sei un politico o un dirigente pubblico”.

Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio Radicale del decreto anti-corruzione che sarà varato ”entro la settimana”.

Corrotti e corruttori “non vedranno più lo Stato, vale per politici e dirigenti pubblici ma anche per gli imprenditori con appalti nella pubblica amministrazione”.

“La normativa – ha spiegato Di Maio – prevede anche i poliziotti infiltrati e sotto copertura. “I primi a chiedermelo sono stati gli imprenditori onesti che vogliono che un prenditore disonesto non debba più mettere mano negli appalti dello Stato. Sono leggi di civiltà. La lotta alla corruzione i permette anche di risparmiare soldi per un Paese che perde decine di miliardi l’anno su questo capitolo. Se non c’e merito in Italia è anche perche’ c’è corruzione”.

“Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani restando nei vincoli imposti dagli altri. Se per mettere in sicurezza l’Italia dovessimo spendere un miliardo in più, lo spenderemmo. Cercheremo di fare tutto, rispettando quello che ci è chiesto da altri, sebbene non sia rispettato da altri paesi”, ha detto Salvini Radio Anch’io.

“Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui, ma in governo siamo in due”.

Sul daspo a vita per corrotti, previsto dal ddl anticorruzione, “stiamo leggendo e rileggendo il testo: la lotta senza quartiere alla corruzione è una priorità, come quella alle mafie, e contro le mafie nel pacchetto sicurezza a cui sto lavorando ci sarà una stretta. Ma bisogna stare attenti a garantire che fino al terzo grado di giudizio si è innocenti, processi sommari non sono da paese civile. Ma chi corrompe deve pagare”.