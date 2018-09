Farage. Salvini è l’anti-Macron. Il vento del cambiamento sta soffiando sull’intera Europa

Agenpress – “I Cinque Stelle e la Lega sono stati scelti ed eletti in modo chiaro. Stanno portando avanti un contratto. Gli italiani volevano un cambiamento e credo che lo abbiano trovato in questo governo. Penso che la politica italiana non sarà più la stessa d’ora in poi”.

Lo dice Nigel Farage, leader indipendentista britannico. in una intervista al Messaggero. “Italexit? Se il 4 marzo hanno vinto Lega e M5S, la questione è stata posta”.

“Il vento del cambiamento sta soffiando sull’ intera Europa in questo momento e penso che la vasta maggioranza degli elettori si esprimerà in modo inequivocabile: sceglieranno una forza estremamente euroscettica alle prossime elezioni. I burocrati di Bruxelles sono terrorizzati e fanno bene a esserlo. Li ho messi in difficoltà da sempre, dal 1999, l’ anno in cui sono stato eletto per la prima volta. Ora spero che tanti altri continuino a fare quello che ho fatto io”.

“Salvini è l’anti-Macron e voi siete bullizzati dalla Ue. Quello che succede in Libia è una conseguenza diretta di terribili errori commessi in passato: fa benissimo Salvini a contrastare Macron”, spiega Farage.

“La decisione di Sarkozy di invadere e attaccare la Libia, all’ epoca – prosegue – ha terribili conseguenze non solo per l’ Italia, ma per le popolazioni locali che ora devono affrontare i terroristi islamici e una fortissima instabilità politica”.

“Muovendosi solo, col suo complesso da Napoleone, Macron mette in atto una politica aggressiva contribuendo a creare morte e distruzione. Salvini lo deve marcare e contrastare questo folle interventismo francese perché altrimenti saranno gli italiani a pagare per le ambizioni francesi”.