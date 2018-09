Fondi Lega. Domani la decisione dei giudici. Salvini ottimista. “Nessun cambiamento di nome”

Agenpress – Terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame sul possibile sequestro di fondi della Lega per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010, stimata in 49 milioni. I giudici si sono riservati di decidere e il pronunciamento potrebbe arrivare domani.

“Abbiamo depositato una consulenza tecnica con la quale viene dimostrato che i soldi che la Lega ha in cassa in questo momento sono tutti contributi degli eletti, donazioni degli elettori e del due per mille della dichiarazione dei redditi. Quindi sono somme non solo lecite, ma che hanno anche una finalità costituzionale perché consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese”, ha detto il legale del partito Giovanni Ponti, che al termine dell’udienza.

Nelle scorse ore Matteo Salvini si è mostrato ottimista: “Non saranno i giudici a decidere per il primo partito in Italia – ha spiegato al Sole 24 Ore -. Sono fiducioso nella magistratura e nei successivi gradi di giudizio. In ogni caso non ci saranno congressi o cambiamenti di nome ma non rimarremo con le mani in mano”.