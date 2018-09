Francia. Si dimette il portavoce dell’Eliseo. Macron crolla nei sondaggi. Rimpasto di governo

Agenpress – Altro duro colpo per Emmanuel Macron, Si è dimesso anche il portavoce dell’Eliseo, Bruno Roger-Petit. Si erano dimessi già il ministro per la transizione ecologica, Nicolas Hulot e la ministra dello sport, Laura Fressel.

Macron ha dato il via al terzo rimpasto di Governo. Il Presidente dell’Assemblea Nazionale, François de Rugy, diventa il nuovo Ministro della Transizione Ecologica e Solidale.

Succede all’ambientalista Nicolas Hulot, che aveva sbattuto la porta in diretta radiofonica, in segno di protesta per la scarsa attenzione riservata al suo dicastero.

Cambio della guardia, inoltre, anche al Ministero dello Sport: a lasciare è la popolarissima ex schermitrice Laura Flessel, che rinuncia per non meglio precisati motivi personali e sarà sostituita dall’ex nuotatrice Roxana Maracineanu.

Il rimpasto giunge in concomitanza di un corposo calo di consensi che vede involontario protagonista il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, solamente il 31% dei transalpini si dice soddisfatto del lavoro presidenziale, addirittura dieci punti percentuali in meno rispetto a luglio: è il livello più basso dall’inizio del suo mandato, risultato peggiore di quello ottenuto dal suo precedessore, François Hollande.