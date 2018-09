Malan (FI): Vaccini, Governo irresponsabile, FI non voterà mai sospensione dell’obbligo

Agenpress. Anche sui vaccini gli esponenti del governo dimostrano di non capire la differenza tra fare propaganda a furia di sparate e governare. Prima approvano un emendamento che cancella l’obbligo per i bambini che vanno a scuola, ora una circolare contra legem fa prevalere l’autocerficazione sulla certificazione prevista dalla legge Lorenzin.

Probabilmente i guru della comunicazione che hanno avuto questa idea tutta mediatica pensano si tratti di un buon compromesso. Peccato che – accanto ai sondaggi – ci sia la realtà. O ci si vaccina o non ci si vaccina, e abbiamo ben visto circolare tante persone vantarsi di fare una falsa autocertificazione. Questi signori si decidano: o i vaccini sono obbligatori o non lo sono. Ma questi politicanti del M5S vedono solo il possibile consenso e non le conseguenze reali delle loro decisioni. Se vogliono abolire l’obbligo lo dicano chiaro e se ne assumano le responsabilità. Se invece vogliono mantenere l’obbligo devono renderlo applicabile. Forza Italia non voterà mai la sospensione dell’obbligo.”

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.